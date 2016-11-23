Пограничники обнаружили в банках с консервацией и пирожках почти 300 граммов наркотиков

В ходе реализации оперативной информации обзорная группа нашла в автомобиле Opel, следовавшего на въезд в Украину, два пакета с наркотиками. Водитель, гражданин Молдовы пытался провезти их в сумке среди багажа. В результате экспресс-анализа было подтверждено, что данное вещество является марихуаной. О факте обнаружения уголовного преступления, предусмотренного ст.305 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ их аналогов или прекурсоров" пограничники сообщили управлению СБУ в Одесской области. Проводятся следственные действия.

Еще 2 пакета с марихуаной весом около 40 граммов, спрятанных в пирожках, обнаружили вчера в железнодорожном пункте контроля "Харьков" пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы. Во время проведения погранично-таможенного оформления поезда "Харьков-Москва", в одном из купе на продукты питания сработала пограничная служебная собака Бони.

В ходе дальнейшего осмотра в пирожках вместо начинки группа обнаружила два пакета с наркотическим веществом, обернутым в фольгу. Владельцем "зелья" оказался 43-летний полтавчанин, который направлялся в Россию. Из объяснений мужчины стало известно, что "травку" таким образом ему порекомендовал переместить товарищ. Мужчину вместе с наркотиками передали сотрудникам СБУ.