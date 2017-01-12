Прикордонники виявили у росіянина холодну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Учора, 11 січня в пункті пропуску “Бачівськ” прикордонники виявили холодну зброю в автівці громадянина РФ, яку той намагався незаконно перевезти через держкордон. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора в пункті пропуску “Бачівськ” під час проведення прикордонно-митного контролю автомобіля марки “Toyota”, на якому громадянин Росії залишав Україну, прикордонники виявили в багажному відділенні автомобіля мисливський ніж.
Водночас, прикордонники Львівського загону також виявили ніж в салоні автомобіля “Фольксваген”, який громадянин України намагався незаконно перевезти до сусідньої країни через пункт пропуску “Угринів”.
Крім того, мисливський ніж прикордонники Мостиського загону виявили у громадянина Польщі. Він приховав холодну зброю під сидінням салону автомобіля “Вольво”, яким повертався з України через пункт пропуску “Краковець”.
На правопорушників складені відповідні адміністративні матеріали. Зброю вилучили, про виявлені правопорушення повідомлено співробітників поліції.