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Пограничники обнаружили у россиянина холодное оружие

Пограничники обнаружили у россиянина холодное оружие

Киев • УНН

 • 7578 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера, 11 января в пункте пропуска "Бачевск" пограничники обнаружили холодное оружие в машине гражданина РФ, которое он пытался незаконно перевезти через госграницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Вчера в пункте пропуска "Бачевск" во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки "Toyota", на котором гражданин России покидал Украину, пограничники обнаружили в багажном отделении автомобиля охотничий нож.

В то же время, пограничники Львовского отряда также обнаружили нож в салоне автомобиля "Фольксваген", который гражданин Украины пытался незаконно перевезти в соседнюю страну через пункт пропуска "Угринов".

Кроме того, охотничий нож пограничники Мостиского отряда обнаружили у гражданина Польши. Он скрыл холодное оружие под сиденьем салона автомобиля "Вольво", на котором возвращался из Украины через пункт пропуска "Краковец".

На правонарушителей составлены соответствующие административные материалы. Оружие изъяли, о выявленных правонарушениях сообщили сотрудникам полиции.

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