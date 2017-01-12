Пограничники обнаружили у россиянина холодное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Вчера, 11 января в пункте пропуска "Бачевск" пограничники обнаружили холодное оружие в машине гражданина РФ, которое он пытался незаконно перевезти через госграницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Вчера в пункте пропуска "Бачевск" во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки "Toyota", на котором гражданин России покидал Украину, пограничники обнаружили в багажном отделении автомобиля охотничий нож.
В то же время, пограничники Львовского отряда также обнаружили нож в салоне автомобиля "Фольксваген", который гражданин Украины пытался незаконно перевезти в соседнюю страну через пункт пропуска "Угринов".
Кроме того, охотничий нож пограничники Мостиского отряда обнаружили у гражданина Польши. Он скрыл холодное оружие под сиденьем салона автомобиля "Вольво", на котором возвращался из Украины через пункт пропуска "Краковец".
На правонарушителей составлены соответствующие административные материалы. Оружие изъяли, о выявленных правонарушениях сообщили сотрудникам полиции.