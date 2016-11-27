Прикордонники виявили на кордоні з Румунією 30 ящиків контрабандних цигарок

У суботу 26 листопада прикордонний наряд відділу “Селятин” Чернівецького загону виявив групу осіб. Шестеро невідомих рухалися в бік державного кордону, а при спробі їх затримання прикордонниками почали тікати.

“Охоронці кордону здійснили попереджувальний постріл зі зброї, але ймовірних порушників це не зупинило. Згодом під час пошукових заходів на даному напрямку військовослужбовці Держприкордонслужби виявили 30 ящиків із тютюновою продукцією”, — сказано у повідомленні.

Виявлені контрабандні цигарки доставлено до відділу та будуть передані фіскальній службі. Заходи зі встановлення осіб, причетних до правопорушення, тривають.