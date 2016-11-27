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Пограничники обнаружили на границе с Румынией 30 ящиков контрабандных сигарет

Киев • УНН

 • 9021 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пограничники отдела "Селятино" Черновицкого отряда обнаружили у границы с Румынией 30 тыс. ящиков сигарет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники обнаружили на границе с Румынией 30 ящиков контрабандных сигарет

В субботу 26 ноября пограничный наряд отдела "Селятино" Черновицкого отряда обнаружил группу лиц. Шестеро неизвестных двигались в сторону государственной границы, а при попытке их задержания пограничниками стали убегать.

"Охранники границы осуществили предупредительный выстрел из оружия, но вероятных нарушителей это не остановило. Впоследствии во время поисковых мероприятий на данном направлении военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили 30 ящиков с табачной продукцией", - сказано в сообщении.

Обнаруженные контрабандные сигареты доставлены в отдел и будут переданы фискальной службе. Мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, продолжаются.

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