Прикордонники виявили контрабандних товарів на суму понад 2 млн грн в 2016 році

За різних причин відмовили у пропуску більше 2 тис. особам та близько 700 іноземцям заборонили в’їзд на територію України. За результатами розгляду адмінсправ накладено штрафів на суму більш як 700 тис. грн.

За результатами оглядової роботи виявлено 5 одиниць зброї, 68 боєприпасів до стрілецької та мисливської зброї, быльше півкілограма психотропних речовин. Загальна сума оцінки виявленої контрабанди склала понад 2 млн грн.

У 72 випадках прикордонники відмовились від незаконної грошової винагороди. Загальна сума хабара, що подорожуючі пропонували військовослужбовцям, склала понад 45 тис. грн.