Прикордонники виявили контрабандних товарів на суму понад 2 млн грн в 2016 році
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Протягом 2016 року прикордонники Бердянського загону припинили понад 1 тис. 300 фактів порушення прикордонного режиму та понад 1 тис. фактів порушення порядку перетину адмінмежі із тимчасово окупованою територію Крим у контрольному пункті “Чонгар”. Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.
За різних причин відмовили у пропуску більше 2 тис. особам та близько 700 іноземцям заборонили в’їзд на територію України. За результатами розгляду адмінсправ накладено штрафів на суму більш як 700 тис. грн.
За результатами оглядової роботи виявлено 5 одиниць зброї, 68 боєприпасів до стрілецької та мисливської зброї, быльше півкілограма психотропних речовин. Загальна сума оцінки виявленої контрабанди склала понад 2 млн грн.
У 72 випадках прикордонники відмовились від незаконної грошової винагороди. Загальна сума хабара, що подорожуючі пропонували військовослужбовцям, склала понад 45 тис. грн.