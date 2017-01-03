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12 марта, 19:49 • 85269 просмотра

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12 марта, 14:19 • 113796 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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12 марта, 08:46 • 114010 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 20:55 • 130314 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140401 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144665 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Пограничники обнаружили контрабандных товаров на сумму более 2 млн грн в 2016 году

Пограничники обнаружили контрабандных товаров на сумму более 2 млн грн в 2016 году

Киев • УНН

 • 6052 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 3 декабря. УНН. В течение 2016 года пограничники Бердянского отряда прекратили более 1 тыс. 300 фактов нарушения пограничного режима и более 1 тыс. фактов нарушения порядка пересечения админграницы с временно оккупированной территории Крым в контрольном пункте "Чонгар". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.

По разным причинам отказали в пропуске более 2 тыс. лицам и около 700 иностранцам запретили въезд на территорию Украины. По результатам рассмотрения админдел наложено штрафов на сумму более 700 тыс. грн.

По результатам обзорной работы выявлено 5 единиц оружия, 68 боеприпасов к стрелковому и охотничьего оружия, быльше полкилограмма психотропных веществ. Общая сумма оценки обнаруженной контрабанды составила более 2 млн грн.

В 72 случаях пограничники отказались от незаконного денежного вознаграждения. Общая сумма взятки, что путешественники предлагали военнослужащим, составила более 45 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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