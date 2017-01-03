Пограничники обнаружили контрабандных товаров на сумму более 2 млн грн в 2016 году
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 3 декабря. УНН. В течение 2016 года пограничники Бердянского отряда прекратили более 1 тыс. 300 фактов нарушения пограничного режима и более 1 тыс. фактов нарушения порядка пересечения админграницы с временно оккупированной территории Крым в контрольном пункте "Чонгар". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Бердянского пограничного отряда.
По разным причинам отказали в пропуске более 2 тыс. лицам и около 700 иностранцам запретили въезд на территорию Украины. По результатам рассмотрения админдел наложено штрафов на сумму более 700 тыс. грн.
По результатам обзорной работы выявлено 5 единиц оружия, 68 боеприпасов к стрелковому и охотничьего оружия, быльше полкилограмма психотропных веществ. Общая сумма оценки обнаруженной контрабанды составила более 2 млн грн.
В 72 случаях пограничники отказались от незаконного денежного вознаграждения. Общая сумма взятки, что путешественники предлагали военнослужащим, составила более 45 тыс. грн.