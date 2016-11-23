Прикордонники вилучили 6 кг бурштину на кордоні з Польщею

“Сонячне каміння” через пункт пропуску “Рава-Руська” намагався вивезти громадянин України. Партію каміння чоловік запакував у конструктивні порожнини мікроавтобуса “Пежо”, а саме всередині металічного фаркопу, що кріпиться внизу авто. Всього в іномарці було майже 6 кг необробленого темно-жовтого каміння. Бурштин та автомобіль вилучено і передано працівникам фіскальної служби.

Загалом з листопада минулого року співробітники Львівського прикордонного загону у взаємодії з правоохоронними органами запобігли 14 спробам вивезення бурштину загальною вагою 151 кілограм на суму майже 1,5 мільйона гривень. Найбільші партії каміння виявлені в пункті пропуску “Рава-Руська” та аеропорту “Львів”.