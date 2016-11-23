Пограничники изъяли 6 кг янтаря на границе с Польшей

"Солнечный камень" через пункт пропуска "Рава-Русская" пытался вывезти гражданин Украины. Партию камня человек упаковал в конструктивные полости микроавтобуса "Пежо", а именно внутри металлического фаркопа, который крепится внизу авто. Всего в иномарке было почти 6 кг необработанного темно-желтого камня. Янтарь и автомобиль изъяты и переданы работникам фискальной службы.

Всего с ноября прошлого года сотрудники Львовского пограничного отряда во взаимодействии с правоохранительными органами предотвратили 14 попыток вывоза янтаря общим весом 151 килограмм на сумму почти 1,5 миллиона гривен. Крупнейшие партии камня обнаружены в пункте пропуска "Рава-Русская" и аэропорта "Львов".