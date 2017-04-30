Прикордонники відстежують рух "Нічних вовків", які можуть спробувати в'їхати до України - О.Слободян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Держприкордонслужба України відстежує переміщення російських байкерів, які влаштували черговий мотопробіг по Європі. А також інших осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки під час травневих свят. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
Так, за словами О.Слободяна, затриманий прикордонниками спільно з СБУ громадянин РФ, який намагався в'їхати до України для підготовки провокацій 2 травня в Одесі, зізнався, що їхав для того, щоб "брати участь у стабілізаційних заходах".
"Є інформація і про інших, як окремих осіб, так і про організовані групи, які, можливо, будуть намагатися проникнути до України. В тому числі, це стосується і так званих російських байкерів, які планують черговий мотопробіг нібито країнами Європи до Берліна. Як у них це вийде – подивимося, але тим не менше їхнє переміщення також відстежується", - заявив О.Слободян.
Як повідомлялося раніше, скандальні російські байкери клубу "Нічні вовки", відомі підтримкою анексії Криму та агресії на Донбасі, розпочали мотопробіг "Дороги Перемоги - 2017" у Словаччині.