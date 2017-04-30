Пограничники отслеживают передвижение "Ночных волков", которые могут попытаться въехать в Украину - О.Слободян
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Госпогранслужба Украины отслеживает перемещения российских байкеров, которые устроили очередной мотопробег по Европе. А также других лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки во время майских праздников. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
Так, по словам О.Слободяна, задержанный пограничниками совместно с СБУ гражданин РФ, который пытался въехать в Украину для подготовки провокаций 2 мая в Одессе, признался, что ехал для того, чтобы "участвовать в стабилизационных мероприятиях".
"Есть информация и о других, как отдельных лицах, так и об организованных группах, которые, возможно, будут пытаться проникнуть в Украину. В том числе, это касается и так называемых российских байкеров, которые планируют очередной мотопробег якобы странами Европы в Берлин. Как у них это получится - посмотрим, но тем не менее их перемещения также отслеживается", - заявил О.Слободян.
Как сообщалось ранее, скандальные российские байкеры клуба "Ночные волки", известные поддержкой аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, начали мотопробег "Дороги Победы - 2017" в Словакии.