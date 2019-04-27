Прикордонники уточнили кількість автомобілів в заторах на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 620 автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/100; "Мар’їнка" – 0/220; "Новотроїцьке" – 100/130; "Гнутове" – 20/20", - повідомили УНН.
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Як повідомляв УНН, у чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 100 автомобілів.