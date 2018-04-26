Прикордонники розповіли, чи дозволять Собчак потрапити до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прикордонники не чинитимуть перепон екс-кандидату у президенти Російської Федерації Ксенії Собчак відвідати окуповану АР Крим через територію України, якщо вона не порушувала правил перетину кордонів. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Якщо вказана особа з’явиться у пункті пропуску, ми перевіримо, чи не порушувала вона українське законодавство: чи не відвідувала всупереч встановленим положенням тимчасово окуповані території. І, виходячи з результатів, приймемо рішення, дозволяти чи не дозволяти цій особі у в’їзді. Тобто ми будемо діяти відповідно до норм чинного законодавства України”, — зазначили у ДПСУ.
Як повідомляв УНН, К.Собчак 28 квітня планує приїхати до анексованого Криму для участі в бізнес-тренінгу.