Пограничники рассказали, разрешат ли Собчак попасть в Крым

"Если указанное лицо появится в пункте пропуска, мы проверим, не нарушала ли она украинское законодательство: не посещала ли вопреки установленным положением временно оккупированные территории. И, исходя из результатов, примем решение, разрешать или не разрешать этому лицу въезд. То есть мы будем действовать в соответствии с нормами действующего законодательства Украины", - отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, К.Собчак 28 апреля планирует приехать в аннексированный Крым для участия в бизнес-тренинге.