Пограничники рассказали, разрешат ли Собчак попасть в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Пограничники не будут оказывать преград экс-кандидату в президенты Российской Федерации Ксении Собчак посетить оккупированную АР Крым через территорию Украины, если она не нарушала правил пересечения границ. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
"Если указанное лицо появится в пункте пропуска, мы проверим, не нарушала ли она украинское законодательство: не посещала ли вопреки установленным положением временно оккупированные территории. И, исходя из результатов, примем решение, разрешать или не разрешать этому лицу въезд. То есть мы будем действовать в соответствии с нормами действующего законодательства Украины", - отметили в ГПСУ.
Как сообщал УНН, К.Собчак 28 апреля планирует приехать в аннексированный Крым для участия в бизнес-тренинге.