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Прикордонники посилили контроль на держкордоні

Прикордонники посилили контроль на держкордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прикордонники посилили контроль на всіх пунктах пропуску державного кордону, і насамперед - на українсько-російській ділянці. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"На державному кордоні заходи проводитимуться в усіх пунктах пропуску, і в першу чергу на українсько-російській ділянці, та стосовно іноземців і осіб без громадянства, особливо з країн ризику. Зокрема органи охорони державного кордону зосередять увагу на додатковому контролі за іноземцями під час їх прибуття в Україну. До заходів активно залучатимуться службові собаки та використовуватимуться технічні засоби контролю", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення підозрілих осіб прикордонники ініціюватимуть проведення особистих оглядів спільно із представниками ДФС, а також залучатимуть співробітників СБУ для здійснення поглибленого огляду усіх без виключення автотранспортних засобів, на яких в’їжджають в Україну такі особи.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня Секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявив, що СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим.

Українські Національні Новини

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