Пограничники усилили контроль на госгранице

"На государственной границе мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украинском-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. В частности органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия в Украину. К мерам будут активно привлекаться служебные собаки и использоваться технические средства контроля", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных осмотров совместно с представителями ГФС, а также привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного осмотра всех без исключения автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину такие лица.

Как сообщал УНН, 31 октября Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.