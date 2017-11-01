Пограничники усилили контроль на госгранице

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53770 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121689 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104850 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107537 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106279 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98590 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104807 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102386 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144497 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116356 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Пограничники усилили контроль на госгранице

Пограничники усилили контроль на госгранице

Киев  •  УНН

 • 10034 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Пограничники усилили контроль на всех пунктах пропуска государственной границы, и прежде всего - на украинском-российском участке. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"На государственной границе мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украинском-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. В частности органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия в Украину. К мерам будут активно привлекаться служебные собаки и использоваться технические средства контроля", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения подозрительных лиц пограничники будут инициировать проведение личных осмотров совместно с представителями ГФС, а также привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного осмотра всех без исключения автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину такие лица.

Как сообщал УНН, 31 октября Секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.

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