Прикордонники показали, як «приземлили» ворожий «шахед»
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Вночі прикордонники збили ворожий «шахед» на Чернігівщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, пише УНН.
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«Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі», - йдеться в описі відео, яке оприлюднили прикордонники.
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