Пограничники показали, как "приземлили" вражеский "шахед"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Ночью пограничники сбили вражеский «шахед» на Черниговщине. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, пишет УНН.
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«Обнаружив цель, бойцы открыли огонь из стрелкового оружия и других имеющихся средств поражения. Дрон взорвался и упал в поле, не долетев до определенной цели», - говорится в описании видео, которое обнародовали пограничники.
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