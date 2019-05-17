Прикордонники отримають нові безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Львівщині прикордонники отримають 4 комплекти безпілотників Matrice 200. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Повідомляється, що сьогодні, 17 травня, на базі Львівського загону завершилась чотириденна підготовка майбутніх інструкторів-прикордонників з використання безпілотних авіаційних комплексів.
У рамках реалізації проекту "Візуальний контроль за функціонуванням пунктів пропуску" Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014-2020" проходили навчання із залученням представників центру підготовки, які мають необхідні знання та досвід зокрема у сфері застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем.
Загалом, нові знання отримали 12 прикордонників, які протягом чотирьох днів здобували навички практичного застосовування даної авіаційної техніки, а в подальшому самостійно будуть використовувати її під час охорони державного кордону.
Після завершення навчань Львівський прикордонний загін отримає чотири комплекси Matrice 200 на суму понад 7 мільйони гривень, що будуть використовуватися на найбільш активних напрямках українсько-польської ділянки кордону.
Зазначається, що за допомогою цих авіаційних комплексів українські прикордонники зможуть дистанційно здійснювати моніторинг визначеної ділянки місцевості з висоти до 500 метрів та в радіусі до 5 кілометрів як вдень, так і вночі.
Нагадаємо, новітні системи озброєння бойовиків зламали безпілотник СММ ОБСЄ.