Прикордонники отримають нові безпілотники

Повідомляється, що сьогодні, 17 травня, на базі Львівського загону завершилась чотириденна підготовка майбутніх інструкторів-прикордонників з використання безпілотних авіаційних комплексів.



У рамках реалізації проекту "Візуальний контроль за функціонуванням пунктів пропуску" Програми транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014-2020" проходили навчання із залученням представників центру підготовки, які мають необхідні знання та досвід зокрема у сфері застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем.



Загалом, нові знання отримали 12 прикордонників, які протягом чотирьох днів здобували навички практичного застосовування даної авіаційної техніки, а в подальшому самостійно будуть використовувати її під час охорони державного кордону.



Після завершення навчань Львівський прикордонний загін отримає чотири комплекси Matrice 200 на суму понад 7 мільйони гривень, що будуть використовуватися на найбільш активних напрямках українсько-польської ділянки кордону.



Зазначається, що за допомогою цих авіаційних комплексів українські прикордонники зможуть дистанційно здійснювати моніторинг визначеної ділянки місцевості з висоти до 500 метрів та в радіусі до 5 кілометрів як вдень, так і вночі.



Нагадаємо, новітні системи озброєння бойовиків зламали безпілотник СММ ОБСЄ.