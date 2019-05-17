Пограничники получат новые беспилотники

Сообщается, что сегодня, 17 мая, на базе Львовского отряда завершилась четырехдневная подготовка будущих инструкторов-пограничников по использованию беспилотных авиационных комплексов.



В рамках реализации проекта "Визуальный контроль за функционированием пунктов пропуска" Программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020" проходили учения с привлечением представителей центра подготовки, которые имеют необходимые знания и опыт в частности в сфере применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем.



В общем, новые знания получили 12 пограничников, которые в течение четырех дней получали навыки практического применения данной авиационной техники, а в дальнейшем самостоятельно будут использовать ее во время охраны государственной границы.



После завершения учений Львовский пограничный отряд получит четыре комплекса Matrice 200 на сумму более 7 миллионов гривен, которые будут использоваться на наиболее активных направлениях украинского-польского участка границы.



Отмечается, что с помощью этих авиационных комплексов украинские пограничники смогут дистанционно осуществлять мониторинг определенного участка местности с высоты до 500 метров и в радиусе до 5 километров как днем, так и ночью.



Напомним, новейшие системы вооружения боевиков сломали беспилотник СММ ОБСЕ.