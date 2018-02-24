Прикордонники не пропустили в окуповану Горлівку партію ліків

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні прикордонники Краматорського загону виявили порушника з чималою кількістю медпрепаратів, який перетинав на автомобілі лінію розмежування в напрямку непідконтрольної території через КПВВ “Майорське”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як йдеться у повідомленні, під час перевірки прикордонники з’ясували, що водій прямує до Горлівки.

“Далі оглядаючи його транспортний засіб в конструктивних особливостях було знайдено приховані товари. Зокрема, в сидіннях авто знаходилися лікарські засоби в асортименті. Наразі їх кількість встановлюється”, – повідомили в прикордонній службі.

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Порушника та знахідку передано представникам фіскальної служби для прийняття рішення.

Нагадаємо, у Волинській області в залізничному пункті пропуску “Заболоття” прикордонники та митники виявили у громадянки України приховані лікарські засоби.

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