Пограничники не пропустили в оккупированную Горловку партию лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня пограничники Краматорского отряда обнаружили нарушителя с большим количеством медпрепаратов, который пересекал на автомобиле линию разграничения в направлении неподконтрольной территории через КПВВ “Майорское”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как говорится в сообщении, во время проверки пограничники выяснили, что водитель направляется в Горловку.
“Далее, осматривая его транспортное средство, в конструктивных особенностях было найдено скрытые товары. В частности, в сиденьях авто находились лекарственные средства в ассортименте. Сейчас их количество устанавливается”, – сообщили в пограничной службе.
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Нарушителя и находку передано представителям фискальной службы для принятия решения.
Напомним, в Волынской области в железнодорожном пункте пропуска "Заболотье" пограничники и таможенники обнаружили у гражданки Украины скрытые лекарственные средства.