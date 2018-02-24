Пограничники не пропустили в оккупированную Горловку партию лекарств

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62105 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75241 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78024 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106957 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104513 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111499 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117079 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122779 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пограничники не пропустили в оккупированную Горловку партию лекарств

Пограничники не пропустили в оккупированную Горловку партию лекарств

Киев  •  УНН

 • 9369 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня пограничники Краматорского отряда обнаружили нарушителя с большим количеством медпрепаратов, который пересекал на автомобиле линию разграничения в направлении неподконтрольной территории через КПВВ “Майорское”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как говорится в сообщении, во время проверки пограничники выяснили, что водитель направляется в Горловку.

“Далее, осматривая его транспортное средство, в конструктивных особенностях было найдено скрытые товары. В частности, в сиденьях авто находились лекарственные средства в ассортименте. Сейчас их количество устанавливается”, – сообщили в пограничной службе.

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Нарушителя и находку передано представителям фискальной службы для принятия решения.

Напомним, в Волынской области в железнодорожном пункте пропуска "Заболотье" пограничники и таможенники обнаружили у гражданки Украины скрытые лекарственные средства.

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