Пограничники не пропустили в оккупированную Горловку партию лекарств

Как говорится в сообщении, во время проверки пограничники выяснили, что водитель направляется в Горловку.

“Далее, осматривая его транспортное средство, в конструктивных особенностях было найдено скрытые товары. В частности, в сиденьях авто находились лекарственные средства в ассортименте. Сейчас их количество устанавливается”, – сообщили в пограничной службе.

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Нарушителя и находку передано представителям фискальной службы для принятия решения.

Напомним, в Волынской области в железнодорожном пункте пропуска "Заболотье" пограничники и таможенники обнаружили у гражданки Украины скрытые лекарственные средства.