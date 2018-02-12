Прикордонники на "Ягодині" залучили додаткові сили через черги з вантажівок

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні фіксується збільшення руху вантажних автомобілів, тож прикордонники залучили додаткові сили з підтримання режиму та правопорядку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.