Прикордонники на "Ягодині" залучили додаткові сили через черги з вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні фіксується збільшення руху вантажних автомобілів, тож прикордонники залучили додаткові сили з підтримання режиму та правопорядку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Протягом останніх днів на українсько-польській ділянці кордону в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" фіксується збільшення руху вантажних автомобілів. Це обумовлено тим, що цей маршрут є одним з оптимальних шляхів з України до Польщі і далі до інших країн Європи. Крім того, в січні-лютому, підвищується активність перевезень вантажів", - йдеться у повідомленні.
Нині прикордонниками фіксується значне збільшення вантажних автомобілів як на виїзд, так і на в’їзд. Саме тому українські контрольні служби на кордоні вирішили працювати у посиленому режимі, вказали у відомстві.
Тільки протягом 11 лютого в пункті пропуску "Ягодин" було оформлено 655 вантажівок на в’їзд в Україну та майже 500 на виїзд, що в два рази перевищує показники спроможності пункту пропуску.
"В даний час прикордонниками виставлені додаткові прикордонні наряди з підтримання режиму та правопорядку, а за рахунок резервів розгорнуті додаткові робочі місця. Також уточнено взаємодію з колегами з польської сторони щодо синхронізації пропуску по пришвидшенню оформлення вантажних транспортних засобів. Завдяки консолідації зусиль по обидва боки кордону фіксується зменшення часу очікування водіїв у черзі", - додали у ДПСУ.
Крім того, прикордонники порадили водіям враховувати цю інформацію і за можливості для перетину державного кордону з Польщею обирати інші пункти пропуску.
Нагадаємо, Кабмін схвалив угоду між Україною та Молдовою про спільний контроль на кордоні.