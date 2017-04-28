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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прикордонники на Одещині вилучили 250 пляшок фальсифікованого алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники Держприкордонслужби Південного регіонального регіону спільно з Одеською митницею затримали автомобіль, що віз на продаж до Одеси алкогольні напої невідомого походження без марок акцизного збору. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Прикордонники на Одещині вилучили 250 пляшок фальсифікованого алкоголю

“В результаті вжитих заходів, сьогодні вранці, спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників Держприкордонслужби, УПМП та Одеської митниці ДФС на напрямку н.п. Кучурган, на відстані 800 метрів від лінії кордону, було затримано автомобіль "Ауді“ під керуванням громадянина України. В ході огляду транспортного засобу виявлено алкогольну продукцію молдовського та європейського виробництва без марок акцизного збору загальною кількістю 250 пляшок”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, підвищення акцизів на алкоголь спровокувало збільшення фальсифікату

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