Прикордонники на Одещині вилучили 250 пляшок фальсифікованого алкоголю

“В результаті вжитих заходів, сьогодні вранці, спільною міжвідомчою групою у складі оперативних співробітників Держприкордонслужби, УПМП та Одеської митниці ДФС на напрямку н.п. Кучурган, на відстані 800 метрів від лінії кордону, було затримано автомобіль "Ауді“ під керуванням громадянина України. В ході огляду транспортного засобу виявлено алкогольну продукцію молдовського та європейського виробництва без марок акцизного збору загальною кількістю 250 пляшок”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, підвищення акцизів на алкоголь спровокувало збільшення фальсифікату.