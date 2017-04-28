Пограничники в Одесской области изъяли 250 бутылок фальсифицированного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сотрудники Госпогранслужбы Южного регионального региона совместно с Одесской таможней задержали автомобиль, который вез на продажу в Одессу алкогольные напитки неизвестного происхождения без марок акцизного сбора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
"В результате принятых мер, сегодня утром, общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Госпогранслужбы, УПМП и Одесской таможни ДФС на направлении н.п. Кучурган, на расстоянии 800 метров от линии границы был задержан автомобиль "Ауди" под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено алкогольную продукцию молдавского и европейского производства без марок акцизного сбора общим количеством 250 бутылок", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, повышение акцизов на алкоголь спровоцировало увеличение фальсификата.