Пограничники в Одесской области изъяли 250 бутылок фальсифицированного алкоголя

"В результате принятых мер, сегодня утром, общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Госпогранслужбы, УПМП и Одесской таможни ДФС на направлении н.п. Кучурган, на расстоянии 800 метров от линии границы был задержан автомобиль "Ауди" под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено алкогольную продукцию молдавского и европейского производства без марок акцизного сбора общим количеством 250 бутылок", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, повышение акцизов на алкоголь спровоцировало увеличение фальсификата.