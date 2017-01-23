Прикордонники на Донеччині затримали вантаж свинини і меблів на понад 110 тис. грн
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 січня. УНН. На лінії зіткнення прикордонники Донецького загону затримали вантаж: понад 500 кг свинини і меблі на загальну суму у понад 110 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
Сьогодні у КПВВ “Новотроїцьке” та “Гнутово” прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби зупинили три автомобілі, якими громадяни намагались з порушенням правил переміщення, провезти через лінію зіткнення товари.
У КПВВ “Новотроїцьке” 34-річний чоловік спробував перемістити з тимчасово непідконтрольної території корпусні меблі. Вантаж виявили в багажному відділені автомобіля марки “Рено”.
Крім цього у КПВВ “Гнутово” два наших співвітчизника намагалися доправити до неконтрольованої території понад 500 кг свинини. Вантаж правоохоронці виявили в автівках марки “Деу” та “ВАЗ”.
Загальна сума виявленого склала понад 110 тисяч гривень. Для подальших правових дій виявлене, транспортні засоби та осіб передано компетентним органам.