Пограничники в Донецкой области задержали груз свинины и мебели более чем на 110 тыс. грн
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 23 января. УНН. На линии соприкосновения пограничники Донецкого отряда задержали груз более 500 кг свинины и мебель на общую сумму свыше 110 тыс. грн. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы остановили три автомобиля, которыми граждане пытались с нарушением правил перемещения, провезти через линию соприкосновения товары.
В КПВВ "Новотроицкое" 34-летний мужчина попытался переместить с временно неподконтрольной территории корпусную мебель. Груз обнаружили в багажном отделении автомобиля марки "Рено".
Кроме этого в КПВВ "Гнутово" два наших соотечественника пытались доставить на неконтролируемую территорию более 500 кг свинины. Груз правоохранители обнаружили в автомобилях марки "Дэу" и "ВАЗ".
Общая сумма выявленного составила более 110 тыс. гривен. Для дальнейших правовых действий обнаруженное, транспортные средства и лица переданы компетентным органам.