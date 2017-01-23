Пограничники в Донецкой области задержали груз свинины и мебели более чем на 110 тыс. грн

Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы остановили три автомобиля, которыми граждане пытались с нарушением правил перемещения, провезти через линию соприкосновения товары.

В КПВВ "Новотроицкое" 34-летний мужчина попытался переместить с временно неподконтрольной территории корпусную мебель. Груз обнаружили в багажном отделении автомобиля марки "Рено".

Кроме этого в КПВВ "Гнутово" два наших соотечественника пытались доставить на неконтролируемую территорию более 500 кг свинины. Груз правоохранители обнаружили в автомобилях марки "Дэу" и "ВАЗ".

Общая сумма выявленного составила более 110 тыс. гривен. Для дальнейших правовых действий обнаруженное, транспортные средства и лица переданы компетентным органам.