Прикордонники констатували зменшення кількості охочих перетнути кордон з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На великодні свята цього року спостерігалося зменшення майже у 6 разів кількості охочих перетнути кордон із Російською Федерацією. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Кордон з Росією у пасхальні та поминальні дні загалом у цьому році перетнуло 3875 осіб, тоді як минулого року — 18 244 особи. В той же час рух на кордоні з Молдовою та Білоруссю залишився на рівні попереднього року”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДПСУ, загалом за великодні і поминальні дні 2018 року український кордон на всіх напрямках у спрощеному режимі перетнуло 5,1 тисяча осіб, що у 4 рази менше ніж у 2017 році. Адже за такий самий період у минулому році спрощеним режимом скористалися 20 тисяч людей.
Нагадаємо, на кордоні зі Словаччиною і Польщею 16 квітня у чергах зібрались близько 780 автомобілів. У ДПСУ цей факт пояснюють тим, що після закінчення свят і відвідування рідних багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи.