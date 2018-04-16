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Прикордонники констатували зменшення кількості охочих перетнути кордон з Росією

Прикордонники констатували зменшення кількості охочих перетнути кордон з Росією

Київ • УНН

 • 12601 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. На великодні свята цього року спостерігалося зменшення майже у 6 разів кількості охочих перетнути кордон із Російською Федерацією. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Кордон з Росією у пасхальні та поминальні дні загалом у цьому році перетнуло 3875 осіб, тоді як минулого року — 18 244 особи. В той же час рух на кордоні з Молдовою та Білоруссю залишився на рівні попереднього року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, загалом за великодні і поминальні дні 2018 року український кордон на всіх напрямках у спрощеному режимі перетнуло 5,1 тисяча осіб, що у 4 рази менше ніж у 2017 році. Адже за такий самий період у минулому році спрощеним режимом скористалися 20 тисяч людей.

Нагадаємо, на кордоні зі Словаччиною і Польщею 16 квітня у чергах зібрались близько 780 автомобілів. У ДПСУ цей факт пояснюють тим, що після закінчення свят і відвідування рідних багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи.

Українські Національні Новини

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