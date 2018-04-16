Пограничники констатировали уменьшение количества желающих пересечь границу с Россией

"Границу с Россией в пасхальные и поминальные дни в этом году пересекло 3875 человек, тогда как в прошлом году - 18 244 человека. В то же время движение на границе с Молдовой и Беларусью остался на уровне предыдущего года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, всего за пасхальные и поминальные дни 2018 года украинскую границу во всех направлениях в упрощенном режиме пересекло 5,1 тысячи человек, что в 4 раза меньше, чем в 2017 году. Ведь за такой же период в прошлом году упрощенным режимом воспользовались 20 тысяч человек.

Напомним, на границе со Словакией и Польшей 16 апреля в очередях собрались около 780 автомобилей. В ГПСУ этот факт объясняют тем, что после окончания праздников и посещения родных многие возвращаются к местам своего проживания и работы.