Пограничники констатировали уменьшение количества желающих пересечь границу с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На пасхальные праздники в этом году наблюдалось уменьшение почти в 6 раз количества желающих пересечь границу с Российской Федерацией. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Границу с Россией в пасхальные и поминальные дни в этом году пересекло 3875 человек, тогда как в прошлом году - 18 244 человека. В то же время движение на границе с Молдовой и Беларусью остался на уровне предыдущего года", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, всего за пасхальные и поминальные дни 2018 года украинскую границу во всех направлениях в упрощенном режиме пересекло 5,1 тысячи человек, что в 4 раза меньше, чем в 2017 году. Ведь за такой же период в прошлом году упрощенным режимом воспользовались 20 тысяч человек.
Напомним, на границе со Словакией и Польшей 16 апреля в очередях собрались около 780 автомобилей. В ГПСУ этот факт объясняют тем, что после окончания праздников и посещения родных многие возвращаются к местам своего проживания и работы.