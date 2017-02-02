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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прикордонники Донецького загону передали жителям Авдіївки польові кухні

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Прикордонники Донецького загону передали в Авдіївку чотири польових кухні. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону.

Прикордонники Донецького загону передали жителям Авдіївки польові кухні

“На даний час Авдіївка є однією з найгарячіших точок на лінії розмежування. Населений пункт залишився без води та електропостачання. З урахуванням ускладнення погодних умов і триваючих обстрілів бойовиків, кожного дня збільшується кількість громадян, які потребують допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 16:00 2 лютого, з Авдіївки евакуювали 188 людей, серед них 95 дітей.

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