Пограничники Донецкого отряда передали жителям Авдеевки полевые кухни
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Пограничники Донецкого отряда передали в Авдеевку четыре полевых кухни. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
"В настоящее время Авдеевка является одной из самых горячих точек на линии разграничения. Населенный пункт остался без воды и электроснабжения. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, каждый день увеличивается количество граждан, которые нуждаются в помощи", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 16:00 2 февраля, из Авдеевки эвакуировали 188 человек, среди них 95 детей.