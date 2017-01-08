Прикордонники Донеччини виявили товари, які незаконно намагалися перемістити до окупованої території

Сьогодні під час здійснення контрольних заходів прикордонники, разом з представниками фіскальної служби, у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" виявили товари, які громадянин з порушенням правил переміщення намагався доправити до непідконтрольної території.

Щоб перевезти через лінію зіткнення медичні препарати та аксесуари до мобільних телефонів порушник сховав їх в газовому балоні.

Попередньо сума виявленого склала 50 тис. грн.

Для прийняття правових дій транспортний засіб, громадянина та товар передано компетентним органам.