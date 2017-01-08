Прикордонники Донеччини виявили товари, які незаконно намагалися перемістити до окупованої території
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Прикордонники виявили товари, які громадянин у сховку намагався перемістити до окупованої території. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону.
Сьогодні під час здійснення контрольних заходів прикордонники, разом з представниками фіскальної служби, у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" виявили товари, які громадянин з порушенням правил переміщення намагався доправити до непідконтрольної території.
Щоб перевезти через лінію зіткнення медичні препарати та аксесуари до мобільних телефонів порушник сховав їх в газовому балоні.
Попередньо сума виявленого склала 50 тис. грн.
Для прийняття правових дій транспортний засіб, громадянина та товар передано компетентним органам.