Пограничники Донецкой области выявили товары, которые незаконно пытались переместить до оккупированной территории
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 января. УНН. Пограничники обнаружили товары, которые гражданин в тайнике пытался переместить до оккупированной территории. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
Сегодня при осуществлении контрольных мероприятий пограничники вместе с представителями фискальной службы, в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" обнаружили товары, которые гражданин с нарушением правил перемещения пытался доставить до неподконтрольной территории.
Чтобы перевезти через линию соприкосновения медицинские препараты и аксессуары к мобильным телефонам нарушитель спрятал их в газовом баллоне.
Предварительно сумма выявленного составила 50 тыс. грн.
Для принятия правовых действий транспортное средство, гражданина и товар передано компетентным органам.