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Прикордонники: бойовики масово втікають з "елітного підрозділу ДНР"

Прикордонники: бойовики масово втікають з "елітного підрозділу ДНР"

Київ • УНН

 • 17160 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Погіршення матеріально-технічного забезпечення, жорстокість ставлення до особового складу, зменшення та невиплата грошового забезпечення примушують бойовиків звільнятися з лав "ДНР". Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Наразі значно почастішали випадки написання рапортів на звільнення офіцерами командного складу, на плачевному рівні кількість боєприпасів малого калібру, ВОГ-17 та ВОГ-25, які практично не поставляються на передову. Екс-голова "служби безпеки ДНР" Ходаковський О.С. заявляє про негаразди в "армії ДНР", а саме в підрозділах "Востоку" та інших військових формуваннях. За наявними даними - навіть з "елітного підрозділу" - "100 омсбр ДНР" масово звільняються бойовики. Головна причина цього - жорстоке ставлення "командирів" до особового складу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, став відомий випадок, коли старший лейтенант до напівсмерті побив рядового М. за те, що він відмовився збігати йому в магазин за продуктами. Головна ж причина пускатися навтьоки - затримка і не виплата коштів, а згідно з так званою "Постановою глави республіки №32567 від 01.03.2018 року" заробітна плата військовослужбовців взагалі зменшена на 20 відсотків, додали у відомстві.

"Отже, ополченцям немає сенсу лишатися, самопроголошена ж "влада" республік продовжує намагатися поповнити знову ряди своєї "армії" насильно мобілізованими цивільними, ув’язненими та армійцями РФ", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, за даними ДПСУ, бойовики "Л/ДНР" примушують молодь отримувати фейкові документи.

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