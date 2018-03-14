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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39050 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54343 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57880 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102189 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93312 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103697 просмотра

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10 марта, 06:48 • 110718 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133929 просмотра

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Пограничники: боевики массово бегут из "элитного подразделения ДНР"

Пограничники: боевики массово бегут из "элитного подразделения ДНР"

Киев  •  УНН

 • 17155 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Ухудшение материально-технического обеспечения, жестокость отношение к личному составу, уменьшение и невыплата денежного обеспечения заставляют боевиков увольняться из рядов "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сейчас значительно участились случаи написания рапортов об увольнении офицерами командного состава, на плачевном уровне количество боеприпасов малого калибра, ВОГ-17 и ВОГ-25, которые практически не поставляются на передовую. Экс-глава "службы безопасности ДНР" Ходаковский А.С. заявляет о проблемах в "армии ДНР", а именно в подразделениях "Востока" и других военных формированиях. По имеющимся данным - даже с "элитного подразделения" - "100 омсбр ДНР" массово увольняются боевики. Главная причина этого - жестокое обращение "командиров" в отношении личного состава", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стал известен случай, когда старший лейтенант до полусмерти избил рядового М. за то, что он отказался сбегать ему в магазин за продуктами. Главная же причина пускаться наутек - задержка и не выплата средств, а согласно так называемому "Постановлению главы республики №32567 от 01.03.2018 года" заработная плата военнослужащих вообще уменьшена на 20 процентов, добавили в ведомстве.

"Итак, ополченцам нет смысла оставаться, самопровозглашенная же "власть" республик продолжает пытаться пополнить снова ряды своей "армии" насильно мобилизованными гражданскими, заключенными и армейцами РФ", - отметили в ГПСУ.

Напомним, по данным ГПСУ, боевики "Л/ДНР" заставляют молодежь получать фейковые документы.

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