Пограничники: боевики массово бегут из "элитного подразделения ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Ухудшение материально-технического обеспечения, жестокость отношение к личному составу, уменьшение и невыплата денежного обеспечения заставляют боевиков увольняться из рядов "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Сейчас значительно участились случаи написания рапортов об увольнении офицерами командного состава, на плачевном уровне количество боеприпасов малого калибра, ВОГ-17 и ВОГ-25, которые практически не поставляются на передовую. Экс-глава "службы безопасности ДНР" Ходаковский А.С. заявляет о проблемах в "армии ДНР", а именно в подразделениях "Востока" и других военных формированиях. По имеющимся данным - даже с "элитного подразделения" - "100 омсбр ДНР" массово увольняются боевики. Главная причина этого - жестокое обращение "командиров" в отношении личного состава", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стал известен случай, когда старший лейтенант до полусмерти избил рядового М. за то, что он отказался сбегать ему в магазин за продуктами. Главная же причина пускаться наутек - задержка и не выплата средств, а согласно так называемому "Постановлению главы республики №32567 от 01.03.2018 года" заработная плата военнослужащих вообще уменьшена на 20 процентов, добавили в ведомстве.
"Итак, ополченцам нет смысла оставаться, самопровозглашенная же "власть" республик продолжает пытаться пополнить снова ряды своей "армии" насильно мобилизованными гражданскими, заключенными и армейцами РФ", - отметили в ГПСУ.
Напомним, по данным ГПСУ, боевики "Л/ДНР" заставляют молодежь получать фейковые документы.