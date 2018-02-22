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Прикордонник загинув під час навчальних стрільб у Львівській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні під час виконання навчальних стрільб трагічно загинув військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України, що у Львівській області, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

У прес-службі зазначили, що по цьому факту прикордонне відомство негайно поінформувало підрозділи військової прокуратури, Національної поліції у Львівській області та інші взаємодіючі структури.

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"У цей час оперативно-слідчою групою проводяться невідкладні слідчі дії. Державна прикордонна служба України висловлює слова співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, у прес-службі військової прокуратури Західного регіону повідомили, що загиблому прикордоннику було 36 років. Зараз на місці працюють військові прокурори та слідчі Остаточні причини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаєві за невідомих обставин загинув військовослужбовець.

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