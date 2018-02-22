Пограничник погиб во время учебных стрельб во Львовской области

В пресс-службе отметили, что по этому факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры.

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"В настоящее время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия. Государственная пограничная служба Украины выражает слова соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве при неизвестных обстоятельствах погиб военнослужащий.