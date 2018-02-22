Пограничник погиб во время учебных стрельб во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сегодня во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
В пресс-службе отметили, что по этому факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Ровенском полигоне умер военный
"В настоящее время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия. Государственная пограничная служба Украины выражает слова соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Напомним, в Николаеве при неизвестных обстоятельствах погиб военнослужащий.