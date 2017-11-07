Прикордонник Колмогоров хотів би повернутися на службу після суду

"Дуже сильно хочеться повернутися (на службу - ред.), думаю, так і буде, - питання коли, думаю, після закінчення всіх судових позовів", - сказав С.Колмогоров.

З його слів, він був "приємно здивований" привітанням Президента Петра Порошенка.

Також С.Колмогоров вважає, що майже всі докази у справі проти нього були сфальсифіковані. "Я вважаю, що 90% доказів були сфальсифіковані, докази цьому ми маємо, просто наразі ми їх не показуємо, тому що не хочемо "псувати" наш захист", - заявив прикордонник.

Він додав, що рішення першої інстанції - Маріупольського суду - й апеляційного суду були з порушеннями. "Звичайно, впевнений на 100 відсотків, навіть на 200. Порушення були, вони зафіксовані, - й у суді першої інстанції, й апеляційному", - сказав він.

З його слів, наразі сторона захисту готується до юридичних процедур, "тому ми поки що не готові коментувати, які саме докази були сфальсифіковані".

С.Колмогоров додав, що вважає виконання наказу командира своїм обов'язком.

"Якщо б не виконав цей наказ, то мені, наскільки я пам’ятаю, загрожувало би 8 років", - додав він.

Нагадаємо, 7 листопада Вищий спецсуд звільнив з-під варти прикордонника Колмогорова і скерував вказане кримінальне провадження на новий судовий розгляд.