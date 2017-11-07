Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53735 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 121653 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104840 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 107527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106270 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 98551 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104802 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102385 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144489 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

Киев  •  УНН

 • 9827 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пограничник Сергей Колмогоров, которого ранее осудили на 13 лет лишения свободы за выполнение приказа об остановке подозрительного автомобиля в окрестностях Мариуполя и которому Высший спецсуд вчера отменил приговор, заявил, что хотел бы вернуться на службу после окончания суда. Об этом он заявил в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Очень сильно хочется вернуться (на службу - ред.), думаю, так и будет - вопрос когда, думаю, после окончания всех судебных исков", - сказал С.Колмогоров.

По его словам, он был "приятно удивлен" приветствием Президента Петра Порошенко.

Также С.Колмогоров считает, что почти все доказательства по делу против него были сфальсифицированы. "Я считаю, что 90% доказательств были сфальсифицированы, доказательства этому мы имеем, просто пока мы их не показываем, потому что не хотим "портить" нашу защиту", - заявил пограничник.

Он добавил, что решение первой инстанции - Мариупольского суда - и апелляционного суда были с нарушениями. "Конечно, уверен на 100 процентов, даже на 200. Нарушения были, они зафиксированы, - и в суде первой инстанции, и апелляционном", - сказал он.

По его словам, пока сторона защиты готовится к юридическим процедурам, "поэтому мы пока не готовы комментировать, какие именно доказательства были сфальсифицированы".

С.Колмогоров добавил, что считает выполнение приказа командира своим долгом.

"Если бы не выполнил этот приказ, то мне, насколько я помню, грозило бы 8 лет", - добавил он.

Напомним, 7 ноября Высший спецсуд освободил из-под стражи пограничника Колмогорова и направил указанное уголовное производство на новое судебное разбирательство.

Украинские Национальные Новости

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