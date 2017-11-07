Пограничник Колмогоров хотел бы вернуться на службу после суда

"Очень сильно хочется вернуться (на службу - ред.), думаю, так и будет - вопрос когда, думаю, после окончания всех судебных исков", - сказал С.Колмогоров.

По его словам, он был "приятно удивлен" приветствием Президента Петра Порошенко.

Также С.Колмогоров считает, что почти все доказательства по делу против него были сфальсифицированы. "Я считаю, что 90% доказательств были сфальсифицированы, доказательства этому мы имеем, просто пока мы их не показываем, потому что не хотим "портить" нашу защиту", - заявил пограничник.

Он добавил, что решение первой инстанции - Мариупольского суда - и апелляционного суда были с нарушениями. "Конечно, уверен на 100 процентов, даже на 200. Нарушения были, они зафиксированы, - и в суде первой инстанции, и апелляционном", - сказал он.

По его словам, пока сторона защиты готовится к юридическим процедурам, "поэтому мы пока не готовы комментировать, какие именно доказательства были сфальсифицированы".

С.Колмогоров добавил, что считает выполнение приказа командира своим долгом.

"Если бы не выполнил этот приказ, то мне, насколько я помню, грозило бы 8 лет", - добавил он.

Напомним, 7 ноября Высший спецсуд освободил из-под стражи пограничника Колмогорова и направил указанное уголовное производство на новое судебное разбирательство.