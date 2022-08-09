Прикидаючись студентами іноземних вишів, за місяць з України намагалися виїхати пів тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У липні було зафіксовано близько 3,5 тис. осіб, які хотіли виїхати за кордон, зазначаючи мету своєї поїздки начебто навчання в іноземних ВНЗ. Близько половини не мало належних документів для перетину кордону, а близько 500 з них спробували використати підробні документи. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.
Демченко зазначив, що Державна прикордонна служба діє виключно у межах чинного законодавства, який регламентує перетин державного кордону України, у тому числі щодо перевірки осіб, які навчаються за кордоном.
Цитата
«Були виявлені неодноразові спроби використання підробних документів для того, щоб ця категорія осіб могла виїхати за кордон. Загалом лише протягом минулого місяця нами (було - ред.) зафіксовано близько 3,5 тис. осіб, які прибули в пункти пропуску та зазначали мету своєї поїздки начебто навчання за межами України, і близько половини не мало належних документів для перетину кордону, а близько 500 з них спробували використати підробні документи», - розповів Демченко.
Контекст
У мережі скаржаться, що студентів іноземних навчальних закладів не випускають за кордон.
Доповнення
Студенти закордонних вишів не підлягають мобілізації, але при виїзді за кордон повинні виконати декілька умов.
Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які, навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) у закладах освіти за кордоном і на час оголошення мобілізації перебували на території України, та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання – мають право на виїзд з України у разі наявності:
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- студентського квитка або студентської візи;
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- перекладених та нотаріально завірених документів про навчання особи у закордонному виші;
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- військово-облікових документів з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);
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- довідки, виданої територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти.
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Раніше
Демченко повідомляв, що у ДПСУ не ведуть статистику щодо кількості чоловіків, які перетинають кордон, однак щоденно не випускають понад 100 осіб.