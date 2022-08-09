Притворяясь студентами иностранных вузов, за месяц из Украины пытались уехать полтысячи человек

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В июле было зафиксировано около 3,5 тыс. человек, которые хотели уехать за границу, отмечая целью своей поездки якобы обучение в иностранных вузах. Около половины не имело положенных документов для пересечения границы, а около 500 из них попытались использовать поддельные документы. Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.

Демченко отметил, что Государственная пограничная служба действует исключительно в рамках действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы Украины, в том числе по проверке лиц, обучающихся за границей.

Цитата

«Были обнаружены неоднократные попытки использования поддельных документов для того, чтобы эта категория лиц могла уехать за границу. Всего в течение прошлого месяца нами (было - ред.) зафиксировано около 3,5 тыс. человек, прибывших в пункты пропуска и отмечавших целью своей поездки якобы обучение за пределами Украины, и около половины не имело надлежащих документов для пересечения границы, а около 500 из них попытались использовать поддельные документы», – рассказал Демченко.

Контекст

В сети жалуются, что студентов иностранных учебных заведений не выпускают за границу.

Дополнение

Студенты зарубежных вузов не подлежат мобилизации, но при выезде за границу должны выполнить несколько условий.

Соискатели профессионального перед высшим и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования (студенты, слушатели) в учебных заведениях и на время объявления мобилизации находившиеся на территории Украины, которые не смогли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения обучения – имеют право на выезд из Украины в случае наличия:

  • студенческого билета или студенческой визы;
  • переведенных и нотариально заверенных документов об обучении лица в зарубежном вузе;
  • военно-учетных документов с записью о предоставлении им отсрочки от призыва (приза по мобилизации);
  • справки, выданной территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей профессионального перед высшим и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся за границей по дневной или дуальной формах получения образования.

Ранее

Демченко сообщал, что в ГПСУ не ведут статистику по количеству мужчин, пересекающих границу, однако ежедневно не выпускают более 100 человек.

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