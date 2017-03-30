Приховану партію золотих виробів виявили на кордоні з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні в пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками СБУ в Харківській області та фіскальної служби виявили партію ювелірних прикрас із золота, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, близько 15-ї години в пункт пропуску прибув автомобіль, який прямував на виїзд з України.
“В автівці їхала пасажирка — 27-річна мешканка Сумщини. Помітивши хвилювання жінки, правоохоронці прийняли рішення провести поглиблений огляд машини та її багажу. ... під обшивкою валізи громадянки було виявлено приховані ювелірні вироби з металу жовтого кольору. Під час подальшого огляду на тілі нашої співвітчизниці виявлено ще 7 пакунків, обмотаних клейкою стрічкою з такими ж виробами”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі також додали, що зі слів громадянки, вага виробів складає близько 2 кілограмів. На даний час триває підрахунок прикрас.
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Нагадаємо, в пункті пропуску “Плетенівка” прикордонниками Харківського загону було виявлено приховану партію з понад 300 ювелірними виробами зі срібла.