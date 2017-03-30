Скрытую партию золотых изделий обнаружили на границе с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области и фискальной службы обнаружили партию ювелирных украшений из золота, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, около 15 часов в пункт пропуска прибыл автомобиль, который направлялся на выезд из Украины.
"В машине ехала пассажирка - 27-летняя жительница Сумской области. Заметив волнения женщины, правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр машины и ее багажа. ... под обшивкой чемодана гражданки были обнаружены скрытые ювелирные изделия из металла желтого цвета. Во время дальнейшего осмотра на теле нашей соотечественницы обнаружено еще 7 пакетов, обмотанных клейкой лентой с такими же изделиями", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что по словам гражданки, вес изделий составляет около 2 килограммов. В настоящее время продолжается подсчет украшений.
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Напомним, в пункте пропуска "Плетеневка" пограничниками Харьковского отряда было выявлено скрытую партию из более 300 ювелирными изделиями из серебра.