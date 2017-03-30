Скрытую партию золотых изделий обнаружили на границе с РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63256 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107628 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165259 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121278 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119503 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114086 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105283 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156888 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Скрытую партию золотых изделий обнаружили на границе с РФ

Скрытую партию золотых изделий обнаружили на границе с РФ

Киев  •  УНН

 • 13862 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками СБУ в Харьковской области и фискальной службы обнаружили партию ювелирных украшений из золота, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, около 15 часов в пункт пропуска прибыл автомобиль, который направлялся на выезд из Украины.

"В машине ехала пассажирка - 27-летняя жительница Сумской области. Заметив волнения женщины, правоохранители приняли решение провести углубленный осмотр машины и ее багажа. ... под обшивкой чемодана гражданки были обнаружены скрытые ювелирные изделия из металла желтого цвета. Во время дальнейшего осмотра на теле нашей соотечественницы обнаружено еще 7 пакетов, обмотанных клейкой лентой с такими же изделиями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что по словам гражданки, вес изделий составляет около 2 килограммов. В настоящее время продолжается подсчет украшений.

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Напомним, в пункте пропуска "Плетеневка" пограничниками Харьковского отряда было выявлено скрытую партию из более 300 ювелирными изделиями из серебра.

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