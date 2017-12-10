Прихильники Саакашвілі вийшли у Києві на марш
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Києві прихильники екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі зібрались на новий марш за імпічмент, передає кореспондент УНН.
Збір учасників був оголошений на 12.00 у столичному парку Шевченка.
"Зустрічаємося о 12.00 в парку Шевченка та йдемо на Майдан! ...Ми маємо показати владі, що ми разом і ми рішучі в своїх намірах!" - зазначили організатори.
На марш прийшло уже більше сотні людей. У натовпі багато червоно-чорних та блакитно-жовтих прапорів.
Нагадаємо, у ГПУ ще не визначились, коли обиратимуть запобіжний захід Саакашвілі. Після затримання колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі повезли на допит.