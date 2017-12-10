Сторонники Саакашвили вышли в Киеве на марш
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Киеве сторонники экс-губернатора Одесской области Саакашвили собрались на новый марш за импичмент, передает корреспондент УНН.
Сбор участников был объявлен на 12.00 в столичном парке Шевченко.
"Встречаемся в 12.00 в парке Шевченко и идем на Майдан ... Мы должны показать власти, что мы вместе и мы решительны в своих намерениях!" - отметили организаторы.
На марш пришло уже более сотни человек. В толпе много красно-черных и желто-голубых флагов.
Напомним, в ГПУ еще не определились, когда будут выбирать меру пресечения Саакашвили. После задержания бывшего губернатора Одесской области Саакашвили повезли на допрос.