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Прихильники незалежності Каталонії отримують більшість місць в парламенті

Київ • УНН

 • 10490 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Партії, що виступають за незалежність Каталонії, можуть забезпечити собі абсолютну більшість в парламенті регіону, свідчать попередні офіційні дані виборчкому після підрахунку 52% голосів. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Прихильники незалежності Каталонії отримують більшість місць в парламенті

У партій, які виступають за незалежність, поки 70 мандатів з 135. Для абсолютної більшості необхідно 68 мандатів.

Всього, за попередніми даними, партія "Разом за Каталонію", яку очолює колишній глава женералітета Карлес Пучдемон, набирає 22%, що забезпечує їй 34 мандати. Партія "Ліві республіканці Каталонії" колишнього заступника глави уряду Каталонії Оріоль Жункераса, який знаходиться в мадридської в'язниці, отримує 32 мандати, набираючи 21,5%. Вкрай ліва "Кандидатура народної єдності" - 4 мандатів, набираючи більше 4%.

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Центристська партія "Громадяни" поки посідає перше місце, оскаржуючи його з партією "Разом за Каталонію" - у неї більше 24% і 35 мандатів. У соціалістів -18 мандатів (майже 14%), Народної партії - 4% і 4 мандати, Catalunya En Comu - Podem - майже 7% і 8 мандатів.

Нагадаємо, близько 45 тисяч людей, багато з яких проїхали сотні миль на шляху до столиці Бельгії, вийшли на вулиці Брюсселю в четвер з повідомленням для ЄС: рух за незалежність Каталонії ще не закінчився. Протест очолюВАВ колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон. 

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