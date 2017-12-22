Сторонники независимости Каталонии получают большинство мест в парламенте

У партий, выступающих за независимость, пока 70 мандатов из 135. Для абсолютного большинства необходимо 68 мандатов.

Всего, по предварительным данным, партия “Вместе за Каталонию”, которую возглавляет бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, набирает 22%, что обеспечивает ей 34 мандата. Партия “Левые республиканцы Каталонии” бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориоля Жункераса, который находится в мадридской тюрьме, получает 32 мандата, набирая 21,5%. Крайне левая “Кандидатура народного единства” — 4 мандатов, набирая более 4%.

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Центристская партия “Граждане” пока занимает первое место, оспаривая его с партией “Вместе за Каталонию” — у нее более 24% и 35 мандатов. У социалистов −18 мандатов (почти 14%), Народной партии — 4% и 4 мандата, Catalunya En Comu — Podem — 7% и 8 мандатов.

Напомним, около 45 тысяч человек, многие из которых проехали сотни миль на пути в столицу Бельгии, вышли на улицы Брюсселя в четверг с сообщением для ЕС: движение за независимость Каталонии еще не закончилось. Протест возглавлял бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон.