пригожин продовжує намагатись переконати кремель перейти до оборони - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Засновник ПВК "вагнер" євген пригожин продовжує свої спроби переконати кремль перейти до оборони на сході України, про це повідомили в Інституті вивчення війни, передає УНН.
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пригожин продовжує свої спроби переконати кремль перейти до оборони на сході України, аналізує його заяви ISW.
У інтерв'ю військовому блогеру Семену Пегову засновник ПВК "вагнер" висунув версію про те, що український контрнаступ може початися до 15 травня. "До 15-го наступ буде просто ось 100%", - спрогнозував він.
Російські військові, на думку пригожина, не поспішають готуватися до відбиття атаки, пишуть експерти ISW. Погроза пригожина піти з Бахмута, на їхню думку, може свідчити про те, що він вважає вразливими російські позиції в Бахмуті.
Нагадаємо
пригожин пригрозив вивести сили "вагнера" з Бахмута, якщо рф не надасть їм більше боєприпасів.