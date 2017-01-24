Причиною зараження дітей у житомирській гімназії стала ротавірусна інфекція
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 січня. УНН. Ротавірусна інфекція стала причиною зараження учнів Житомирської гуманітарної гімназії №23. Про це проінформували у прес-службі Житомирської міської ради, повідомляє УНН.
Так, упродовж 20-23 січня захворіло 23 дитини, крім того 22 січня захворіла і мама одного із учнів.
“За інформацією Житомирського міського районного відділу ДУ „Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України“ із 4 взятих на дослідження аналізів калу методом імуноферментного аналізу виявлена ротавірусна інфекція. Джерелом захворювання може стати, як хвора людина, так і вірусоносій. Основний механізм зараження — контактно-побутовий”, — повідомили у міській раді.
Нагадаємо, як повдомляв УНН, Житомирська міська гуманітарна гімназії № 23 включно до п’ятниці 27 січня перебуватиме на карантині. Після проведення повторних аналізів, буде вирішено питання про функціонування харчоблоку навчального закладу.
Довідка. Ротавірусна інфекція належить до групи гострих кишкових інфекцій. Крім шлунково-кишкового тракту, ротовіруси можуть вражати верхні дихальні шляхи, викликаючи симптоми запального характеру.