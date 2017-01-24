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Причиной заражения детей в Житомирской гимназии стала ротавирусная инфекция

Причиной заражения детей в Житомирской гимназии стала ротавирусная инфекция

Киев • УНН

 • 13878 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 января. УНН. Ротавирусная инфекция стала причиной заражения учеников Житомирской гуманитарной гимназии №23. Об этом проинформировали в пресс-службе Житомирского городского совета, сообщает УНН.

Так, в течение 20-23 января заболело 23 ребенка, кроме того 22 января заболела и мама одного из учеников.

"По информации Житомирского городского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" из 4 взятых на исследование анализов кала методом иммуноферментного анализа выявлена ​​ротавирусная инфекция. Источником заболевания может стать, как больной человек, так и вирусоноситель. Основной механизм заражения - контактно-бытовой", - сообщили в городском совете.

Напомним, как сообщал УНН, Житомирская городская гуманитарная гимназии № 23 вплоть до пятницы 27 января будет находиться на карантине. После проведения повторных анализов, будет решен вопрос о функционировании пищеблока учебного заведения.

Справка. Ротавирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Кроме желудочно-кишечного тракта, ротовирусы могут поражать верхние дыхательные пути, вызывая симптомы воспалительного характера.

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